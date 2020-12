Arsenal, tifosi allo stadio dopo 9 mesi e la prima richiesta è… Ozil in campo (Di venerdì 4 dicembre 2020) "Ridateci Ozil". Forse nessuno si sarebbe mai aspettato una richiesta simile dopo 9 mesi lontano dallo stadio. Eppure, i tifosi dell'Arsenal hanno pensato bene di rivolgere subito un pensiero a chi ha difeso ormai da tantissimi anni la maglia Gunners: Mesut Ozil.I tifosi vogliono Ozilcaption id="attachment 1060171" align="alignnone" width="465" Arsenal tifosi Ozil (twitter screenshot)/captionNove mesi di astinenza dallo stadio, e finalmente per il match di giovedì sera in Europa League i tifosi dell'Arsenal, solo alcuni, sono potuti tornare a fare il tifo per la ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 4 dicembre 2020) "Ridateci". Forse nessuno si sarebbe mai aspettato unasimilelontano d. Eppure, idell'hanno pensato bene di rivolgere subito un pensiero a chi ha difeso ormai da tantissimi anni la maglia Gunners: Mesut.Ivoglionocaption id="attachment 1060171" align="alignnone" width="465"(twitter screenshot)/captionNovedi astinenza d, e finalmente per il match di giovedì sera in Europa League idell', solo alcuni, sono potuti tornare a fare il tifo per la ...

ItaSportPress : Arsenal, tifosi allo stadio dopo 9 mesi e la prima richiesta è... Ozil in campo - - DrinhoAle : RT @Daniele20052013: L'Arsenal in Europa League con i tifosi allo stadio: mancavano da 9 mesi causa Covid - Daniele20052013 : L'Arsenal in Europa League con i tifosi allo stadio: mancavano da 9 mesi causa Covid - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Vabbè ma i tifosi dell'Arsenal potevano metterli in campo al posto della difesa del Rapid Vienna, tanto la partita se l… - Roby848484 : 2000 tifosi all'Emirates -