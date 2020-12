Trucco occhi marroni: tutti i makeup da copiare (Di giovedì 3 dicembre 2020) Gli occhi marroni sono senza dubbio i più comuni ma non per questo meno affascinanti. Scopriamo tutti i tipi di makeup da copiare per questa tipologia di occhi. Avete gli occhi marroni e cercate il Trucco più adatto per voi o magari da sfoggiare in varie occasioni? Ecco per voi tanti makeup da provare e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 3 dicembre 2020) Glisono senza dubbio i più comuni ma non per questo meno affascinanti. Scopriamoi tipi didaper questa tipologia di. Avete glie cercate ilpiù adatto per voi o magari da sfoggiare in varie occasioni? Ecco per voi tantida provare e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

_Vivi2013 : RT @asmistaken: Bella signora che abbassi gli occhi nel trucco sobrio e nascondi il tempo con un abito cipria e nastri di luce tiepida alle… - ColucciLc : RT @asmistaken: Bella signora che abbassi gli occhi nel trucco sobrio e nascondi il tempo con un abito cipria e nastri di luce tiepida alle… - DFbobinsky : Oggi mi sono truccata gli occhi per la prima volta in boh un mese e mezzo e senza falsa modestia sono bellissima. Q… - pbrex668 : RT @silviagarbe: Non il trucco nè un abito, segreto di bellezza di una donna è un paio di occhi che la desiderano. - CLaRosa7 : RT @silviagarbe: Non il trucco nè un abito, segreto di bellezza di una donna è un paio di occhi che la desiderano. -