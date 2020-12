Patrizia De Blanck furibonda spiega come mai la sua camera puzzasse tanto di fogna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “Nelladella contessa non sentite? Puzza proprio“. Uno dei “trend” (se così si può dire) di questa edizione del Grande Fratello Vip è stato quello legato all’igiene personale della Contessa Deanche perché, oltre a conversazioni fatte dagli altri inquilini in cui l’argomento principale era “la puzza della contessa”, a Domenica Live sia il figlio di Marina Ripa di Meana che Serena Grandi hanno detto che la Denon “si lava”. Ebbene, ora che la contessa è uscita è stata intervistata da Alessio Poeta per fare chiarezza su questo “spinoso” argomento: “Il fatto che hanno parlato della mia igiene? Roba da pazzi. Proprio io che nella mia dimora ho cinque bagni. E dico solo che, appena uscita, ho contattato una di quelle blatte che si è divertita a parlare di me nei talk show. Sa cosa mi ha risposto? ‘Se vuoi ci torno e ...