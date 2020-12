LIVE Schio-Riga 11-4 | Eurolega basket femminile in DIRETTA | Gruda e De Pretto firmano la partenza sprint

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-5 Due su due dalla lunetta per11-5 Dopo un lungo periodo a vuoto per le due squadre libero a segno per la Huff 11-4 Canestro di Mestdagh 9-4 Due su due dalla lunetta per Udodenko 9-2 A segno il libero addizionale 8-2 Canestro di De, che subisce anche fallo, eva a +6 6-2 Palla rubata da De, fallo e due su due dalla lunetta per De4-2 Ancoraper il vantaggio2-2 Canestro0-2 Canestro di Laksa ad aprire il match 16.55 Tutto pronto per la palla a due a Girona. 16.50 Nella prima giornataè stata meglio dinei tiri da due punti (53,3% vs 42,5%), ma dovrà stare attenta da oltre l’arco, ...