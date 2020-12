Dpcm di Natale: stop spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un Consiglio dei ministri serrato ha approvato il nuovo decreto legge Covid in partenza dal 4 dicembre. Come anticipato negli scorsi giorni il tema cardine sono gli spostamenti e le loro limitazioni: Natale e Capodanno all’interno del proprio Comune; e dal 21 dicembre al 6 gennaio vietati gli spostamenti tra le Regioni. Le limitazioni agli spostamenti “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19“, si legge in una nota, noto centrale quello degli spostamenti. Dal 21 dicembre sarà ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un Consiglio dei ministri serrato ha approvato il nuovo decreto legge Covid in partenza dal 4. Come anticipato negli scorsi giorni il tema cardine sono glie le loro limitazioni:e Capodanno all’interno del proprio Comune; e dal 21al 6vietati glitra le Regioni. Le limitazioni agli“Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19“, si legge in una nota, noto centrale quello degli. Dal 21sarà ...

