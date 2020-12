Disegno di legge ucraino sulle criptovalute alla prima udienza parlamentare (Di giovedì 3 dicembre 2020) Gli sforzi dell’Ucraina verso la regolamentazione delle criptovalute hanno fatto sì che il suo progetto di legge al riguardo arrivasse alla prima udienza di successo nella Verkhovna Rada, il parlamento della nazione. Un rapporto ha svelato questa notizia il 2 dicembre, osservando che i legislatori del Paese hanno discusso e dato il via libera. Secondo la pubblicazione, il progetto di legge sugli asset virtuali ha ora altre due udienze prima di diventare una legge. Se ciò accade, il Paese si unirà alla breve lista delle nazioni che hanno già implementato regolamenti crypto. Secondo il rapporto, l’approvazione del Disegno di legge durante l’audizione parlamentare non è stata un ... Leggi su invezz (Di giovedì 3 dicembre 2020) Gli sforzi dell’Ucraina verso la regolamentazione dellehanno fatto sì che il suo progetto dial riguardo arrivassedi successo nella Verkhovna Rada, il parlamento della nazione. Un rapporto ha svelato questa notizia il 2 dicembre, osservando che i legislatori del Paese hanno discusso e dato il via libera. Secondo la pubblicazione, il progetto disugli asset virtuali ha ora altre due udienzedi diventare una. Se ciò accade, il Paese si uniràbreve lista delle nazioni che hanno già implementato regolamenti crypto. Secondo il rapporto, l’approvazione deldidurante l’audizionenon è stata un ...

Ultime Notizie dalla rete : Disegno legge Bilancio 2021: il Governo approva il disegno di legge Altalex Calderone vuole rivoluzionare la Sanità messinese, Uil e Uil-Fpl: “Inaccettabile”

Il deputato regionale Tommaso Calderone ha presentato lo scorso 29 novembre un disegno di legge tendente ad accorpare l’ospedale Papardo all’Asp, scorporare l’ospedale Piemonte dall’Ircss e annetterlo ...

Speciale energia: Iran, Rohani contrario a disegno legge per porre fine a ispezioni siti nucleari

Il presidente iraniano Hassan Rohani si è detto contrario al disegno di legge votato dal parlamento iraniano che pone fine alle ...

