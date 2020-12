Animali fantastici 3 | Mads Mikkelsen sulla sostituzione di Johnny Depp | Con me Grindelwald sarà diverso

(Di giovedì 3 dicembre 2020)si sbilancia e per la prima volta commenta l'ingaggio al posto dinel ruolo di Gellertin3. Per la prima volta dall'annuncio di Warner Bros.,commenta pubblicamente l'ingaggio al posto diin3 spiegando che, con il suo arrivo, il personaggio di. Dopo aver nicchiato bollando la notizia come rumor,ha potuto finalmente ammettere l'ingaggio in3 nel corso di un'intervista con EW sul suo nuovo ...

L’attore rompe il silenzio sull’allontanamento del collega e sul ruolo di Grindelwald. E forse, le sue dichiarazioni potrebbero essere una magra consolazione per chi si era affezionato al precedente i ...In una nuova intervista, Mads Mikkelsen ha parlato per la prima volta del ruolo di Grindelwald in Animali fantastici 3 dopo il licenziamento di Johnny Depp.