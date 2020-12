Traffico di rifiuti tossici tra Roma e l'Europa dell'Est. In manette 23 persone. (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Come nella serie televisiva della ' Piovra ' le mafie inviano treni e tir carichi di veleni nell' est Europa . Cumuli di rifiuti tossici, ferraglie e batterie per auto usate trasformati in denaro ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Come nella serie televisivaa ' Piovra ' le mafie inviano treni e tir carichi di veleni nell' est. Cumuli di, ferraglie e batterie per auto usate trasformati in denaro ...

poliziadistato : Traffico illecito rifiuti #poliziadistato @_Carabinieri_ e @PLRomaCapitale stanno eseguendo 23 misure cautelari pe… - PLRomaCapitale : E' in corso l'operazione di #PoliziaRomaCapitale @_Carabinieri_ @poliziadistato e della Città Metropolitana, per e… - TG24info : #Roma – Traffico illecito di rifiuti, coinvolte 23 persone, 8 #Arresti - - mariacarpanini : Traffico di rifiuti tossici tra Roma e l'Europa dell'Est. In manette 23 persone. - Paoloboi69 : RT @carlaruocco1: Traffico illecito di rifiuti tra #Lazio e #Campania maxi sequestro di circa 40 tonnellate di batterie esauste. #poliziadi… -