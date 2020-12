Osimhen, Napoli: prevale la prudenza, possibile out anche contro il Crotone (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le lussazioni alla spalla sono infortuni delicati e soggetti a ricadute Victor Osimhen è da tempo lontano dai campi, l’infortunio patito durante la scorsa sosta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le lussazioni alla spalla sono infortuni delicati e soggetti a ricadute Victorè da tempo lontano dai campi, l’infortunio patito durante la scorsa sosta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

