ON. MICELI (PD)” REVISIONE DECRETO SICUREZZA PER RIDARE AL PAESE IL SUO VOLTO UMANO” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Riceviamo e pubblichiamo: “Il Gruppo del Partito Democratico alla Camera ha votato sì alla questione di fiducia posta dal Governo sul DECRETO legge recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e SICUREZZA, e lo ha fatto in modo convinto per coerenza al programma di governo e per mantenere fede ad un impegno solenne che tra... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Riceviamo e pubblichiamo: “Il Gruppo del Partito Democratico alla Camera ha votato sì alla questione di fiducia posta dal Governo sullegge recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e, e lo ha fatto in modo convinto per coerenza al programma di governo e per mantenere fede ad un impegno solenne che tra... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

tvio2 : ON. MICELI (PD)” REVISIONE DECRETO SICUREZZA PER RIDARE AL PAESE IL SUO VOLTO UMANO” - emanuelbutti : Dl immigrazione, @carmelomiceliPD (@pdnetwork ): “Primo passo per affrontare in seria i flussi migratori, Salvini… - AlqamahPost : Dl immigrazione, Miceli (PD): “Primo passo per affrontare in seria i ... - - IlModeratoreWeb : SU DL IMMIGRAZIONE, MICELI (PD) 'AFFONDA' SALVINI - - GiornaleLORA : DL Immigrazione: Miceli (PD): primo passo per affrontare in maniera seria i flussi migratori, Salvini elabori il lu… -