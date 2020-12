A ottobre tasso disoccupazione stabile, occupati -2% su anno (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – A ottobre, secondo i dati Istat, il numero di occupati diminuisce lievemente rispetto al mese precedente, al contempo aumentano i disoccupati e calano gli inattivi. La marginale flessione dell’occupazione (-0,1%, pari a-13mila unità) è sintesi, da un lato, dell’aumento osservato tra le donne, i dipendenti a tempo indeterminato, i 25-34enni e, dall’altro, della diminuzione registrata tra gli uomini, i dipendenti a termine, gli indipendenti e tutte le altre classi d’età. Nel complesso il tasso di occupazione resta stabile al 58%. L’aumento del numero di persone in cerca di lavoro (+0,4%, pari a +11mila unità) coinvolge gli uomini e gli under 50, mentre tra le donne e gli ultra 50enni si osserva una leggera diminuzione. Il tasso di disoccupazione è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – A, secondo i dati Istat, il numero didiminuisce lievemente rispetto al mese precedente, al contempo aumentano i dise calano gli inattivi. La marginale flessione dell’occupazione (-0,1%, pari a-13mila unità) è sintesi, da un lato, dell’aumento osservato tra le donne, i dipendenti a tempo indeterminato, i 25-34enni e, dall’altro, della diminuzione registrata tra gli uomini, i dipendenti a termine, gli indipendenti e tutte le altre classi d’età. Nel complesso ildi occupazione restaal 58%. L’aumento del numero di persone in cerca di lavoro (+0,4%, pari a +11mila unità) coinvolge gli uomini e gli under 50, mentre tra le donne e gli ultra 50enni si osserva una leggera diminuzione. Ildiè ...

CorriereCitta : A ottobre tasso disoccupazione stabile, occupati -2% su anno - fisco24_info : Istat: a ottobre -473.000 occupati su anno: -0,1% su mese, -13.000 unità; Crollo per indipendenti e precari. Il tas… - moneypuntoit : ?? Italia: svelato il tasso disoccupazione di ottobre ?? - fisco24_info : ISTAT: A OTTOBRE -473.000 OCCUPATI SULL'ANNO. TASSO di DISOCCUPAZIONE DEI GIOVANI SALE AL 30,3%: -0,1% su mese, -13… - PortaleOpinioni : RT @corpodelledonne: Sono morte suicidandosi piú persone in ottobre che in tutto il periodo #pandemia #Covid_19 Tra le #donne in particolar… -