Toyota Rav4 - Aperti in Italia gli ordini della plug-in hybrid (Di martedì 1 dicembre 2020) La Toyota Rav4 plug-in hybrid fa il suo debutto in Italia con prezzi compresi tra i 55.500 e 60.000 euro: cifre che scendono rispettivamente a 45.500 e 49.000 euro per il mese di dicembre grazie a una promozione della Casa giapponese in caso di rottamazione. Le prime consegne sono previste per aprile 2021. Fino a 98 km in elettrico. La versione di punta della Rav4 adotta un powertrain da 306 CV, che abbina il quattro cilindri 2.5 aspirato a ciclo Atkinson a dei motori elettrici capaci di gestire anche la trazione integrale AWD-i. Le batterie consentono di percorrere fino a 75 km nel ciclo Wltp, ma la Casa dichiara un'autonomia fino a 98 km nei contesti urbani, oltre a emissioni CO2 equivalenti a 22 g/km.

