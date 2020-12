Pattinaggio artistico | ecco Olympic Channel On Ice | il canale h24 dedicato alla disciplina

Leggi su oasport

(Di martedì 1 dicembre 2020) Comincia con una gradevole sorpresa l’ultimo mese dell’anno: l’, la piattaforma ufficiale del Comitato Olimpico Internazionale, ha annunciato nella giornata di martedì 1 dicembre la messa in onda di un nuovo, denominato “on ice“, interamente, sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro, alle competizioni didi figura all’interno dei Giochi Olimpici Invernali. Nello specifico in questa prima parte di programmazione verranno trasmesse le gare delle Olimpiadi di Vancouver 2010, Sochi 2014 e PyeongChang 2018, oltre che quelle dei Giochi Giovanili andati in scena quest’anno a Losanna. Grazie a questo utile strumento si potranno rivivere a pieno le emozioni degli ultimi dieci anni: d...