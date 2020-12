“Ma è suo figlio”. A soli 18 anni paparazzato a bere e fumare sotto un ponte. Il dolore della mamma vip (Di martedì 1 dicembre 2020) Il mondo delle star sembra sempre essere al di fuori dei drammi adolescenziali e delle crisi familiari. Tutte le loro vite, ai nostri occhi ci appaiono perfette. Un esempio che però, non è tutto oro ciò che luccica, lo vediamo nella storia tra Madonna e suo figlio, Rocco Ritchie. La diva mondiale sta attraversando un brutto periodo in cui il suo rapporto con il figlio adolescente non sta andando bene. Il ragazzo, figlio avuto con l’ex marito e regista Guy Ritchie, dopo essere scappato di casa per rifugiarsi dal padre (che cosa gli ha combinato la madre per arrivare a tanto?) è arrivato ad essere sotto i riflettori per delle foto incriminanti. Nelle foto fatte dai paparazzi, Rocco è intento a fumare, a terra sotto un ponte di Londra, mentre si passa bottiglie con degli amici. Un periodo di ribellione per il ... Leggi su howtodofor (Di martedì 1 dicembre 2020) Il mondo delle star sembra sempre essere al di fuori dei drammi adolescenziali e delle crisi familiari. Tutte le loro vite, ai nostri occhi ci appaiono perfette. Un esempio che però, non è tutto oro ciò che luccica, lo vediamo nella storia tra Madonna e suo figlio, Rocco Ritchie. La diva mondiale sta attraversando un brutto periodo in cui il suo rapporto con il figlio adolescente non sta andando bene. Il ragazzo, figlio avuto con l’ex marito e regista Guy Ritchie, dopo essere scappato di casa per rifugiarsi dal padre (che cosa gli ha combinato la madre per arrivare a tanto?) è arrivato ad esserei riflettori per delle foto incriminanti. Nelle foto fatte dai paparazzi, Rocco è intento a, a terraundi Londra, mentre si passa bottiglie con degli amici. Un periodo di ribellione per il ...

reportrai3 : Il ministro della difesa si è aggiudicata l’Airbus 340 con un sub leasing di 168 milioni di euro da Alitalia, ma in… - disinformatico : Se vi siete mai chiesti come hanno potuto certi governi e politici sostenere l'idea di lasciare che il virus 'facci… - borghi_claudio : @sebdelpio MA SVEGLIA!!! Bill Gates ha 120 miliardi e per voi è plausibile che a PALMI ci sia il signor ROBERTO REC… - DavideRoss4 : Dunque con un triplo salto carpiato per poter dire che gli stranieri delinquono, seguendo il suo calcolo brillante… - ACasperia : @Priscil89660680 @fuggire_ Poi i 'nostri nonni' erano dei baldi giovani quando combattevano. Capisco l'ardore giova… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma suo SEAT lancia la versione elettrica del suo grande SUV mentre la Tarraco e-HYBRID entra in produzione Fortune Italia