La lettera di Drogba a Maradona: “Ti ho parlato per dieci secondi e ho avuto l’impressione di conoscerti. Ti ho amato tanto” (Di martedì 1 dicembre 2020) Didier Drogba ha pubblicato una lettera d’addio a Diego Armando Maradona: “È pazzesco, perché ti ho parlato solo per dieci secondi e, nonostante tutto, ho l’impressione di conoscerti così bene. Adesso dovremo imparare ad amare il calcio senza di te. È come continuare ad amare la vita dopo che una persona cara se n’è andata. Ovviamente è possibile, ma ci vorrà del tempo. Arrivederci Diego, ti ho amato tanto”. Foto: fourfourtwo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) Didierha pubblicato unad’addio a Diego Armando: “È pazzesco, perché ti hosolo pere, nonostante tutto, hodicosì bene. Adesso dovremo imparare ad amare il calcio senza di te. È come continuare ad amare la vita dopo che una persona cara se n’è andata. Ovviamente è possibile, ma ci vorrà del tempo. Arrivederci Diego, ti ho. Foto: fourfourtwo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

clikservernet : La lettera di Drogba a Maradona: “Ti ho parlato per dieci secondi e ho avuto l’impressione di conoscerti. Ti ho ama… - Noovyis : (La lettera di Drogba a Maradona: “Ti ho parlato per dieci secondi e ho avuto l’impressione di conoscerti. Ti ho am… - sportface2016 : La lettera di #Drogba per #Maradona -

Ultime Notizie dalla rete : lettera Drogba HTTP/1.1 Server Too Busy