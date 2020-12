Koeman: “Dopo la partita di domani Messi non riposerà più. Spero che Piqué possa tornare prima della fine della stagione” (Di martedì 1 dicembre 2020) Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa prima della sfida tra il Ferencvaros e il suo Barcellona, valida per il quinto turno della fase a gironi di Champions League:“L’obiettivo di domani è vincere e giocare bene. Piqué? Spero che possa tornare prima della fine della stagione.Ci sono stati dei momenti in cui Messi aveva bisogno di riposare: la partita di Kiev e quella di domani. Dopo queste due non riposerà più.Il giallo per la dedica a Maradona? Se fosse dipeso da me non l’avrei dato, ma ci sono delle regole…”. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) Ronaldha parlato in conferenza stampasfida tra il Ferencvaros e il suo Barcellona, valida per il quinto turnofase a gironi di Champions League:“L’obiettivo diè vincere e giocare bene.chestagione.Ci sono stati dei momenti in cuiaveva bisogno di riposare: ladi Kiev e quella di. Dopo queste due nonpiù.Il giallo per la dedica a Maradona? Se fosse dipeso da me non l’avrei dato, ma ci sono delle regole…”. Foto: Twitter ...

