‘Gf Vip 5’, polemica sui social dopo il commovente tributo a Diego Armando Maradona: ecco cos’è successo (Di martedì 1 dicembre 2020) Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip 5. Nel corso della serata i gieffini, che normalmente vivono l’esperienza senza venire mai a conoscenza di cosa nel frattempo sta accadendo all’esterno, sono stati eccezionalmente informati di un evento che ha sconvolto tutto il mondo calcistico e non solo: la morte di Diego Armando Maradona. Questo tributo e la notizia comunicata ai ragazzi, che ha indubbiamente colpito ognuno di loro, ha subito provocato la reazione del pubblico a casa. In molti hanno infatti criticato la scelta del Gf Vip di rendere nota la scomparsa di Maradona e non quella di altri due grandi personaggi del mondo dello spettacolo venuti a mancare di recente, l’attore Gigi Proietti e il batterista dei Pooh Stefano D’Orazio. Questo pensiero ha ... Leggi su isaechia (Di martedì 1 dicembre 2020) Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip 5. Nel corso della serata i gieffini, che normalmente vivono l’esperienza senza venire mai a conoscenza di cosa nel frattempo sta accadendo all’esterno, sono stati eccezionalmente informati di un evento che ha sconvolto tutto il mondo calcistico e non solo: la morte di. Questoe la notizia comunicata ai ragazzi, che ha indubbiamente colpito ognuno di loro, ha subito provocato la reazione del pubblico a casa. In molti hanno infatti criticato la scelta del Gf Vip di rendere nota la scomparsa die non quella di altri due grandi personaggi del mondo dello spettacolo venuti a mancare di recente, l’attore Gigi Proietti e il batterista dei Pooh Stefano D’Orazio. Questo pensiero ha ...

StraNotizie : GF Vip: Samantha De Grenet, Cecilia Capriotti e Filippo Nardi nel cast - selinrauhl : Che strano pensavo fosse il GF VIP... #GFVIP - infoitcultura : GF Vip, concorrenti sconvolti per la morte di Maradona: la “ferita profonda” di Maria Teresa Ruta, il cordoglio di… - infoitcultura : GF Vip 2020, sorpresa per la Ruta, Malgioglio entra nella Casa: le pagelle della ventiduesima puntata - arianna32897146 : Una sorella di , due ex temptation , due ex gf ma che vip sono ??? da dove li ripescate aiuto #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip HTTP/1.1 Server Too Busy