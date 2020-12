Francia, passo indietro di Macron: ritirata la norma che vieta di filmare la polizia (Di martedì 1 dicembre 2020) Parigi, 1 nov – Emmanuel Macron decide di ritirare la proposta di legge che vieta di filmare la polizia. Dopo il fine settimana di passioni tra scontri, pestaggi e proteste in tutta la Francia, la proposta la legge passa di nuovo al Senato. La partita di Macron Questa proposta di vietare la diffusione delle immagini della polizia francese era compreso nel disegno di legge per la sicurezza nazionale in discussione in questi giorni in Parlamento. Il presidente Emmanuel Macron si gioca una partita importante, se da una parte c’è l’esigenza di più sicurezza (non da ultimi i rischi del terrorismo) per i francesi, dall’altra questa misura è in contraddizione con i principi della libertà d’espressione. E quest’ultima ipotesi, fosse stata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 1 dicembre 2020) Parigi, 1 nov – Emmanueldecide di ritirare la proposta di legge chedila. Dopo il fine settimana di passioni tra scontri, pestaggi e proteste in tutta la, la proposta la legge passa di nuovo al Senato. La partita diQuesta proposta dire la diffusione delle immagini dellafrancese era compreso nel disegno di legge per la sicurezza nazionale in discussione in questi giorni in Parlamento. Il presidente Emmanuelsi gioca una partita importante, se da una parte c’è l’esigenza di più sicurezza (non da ultimi i rischi del terrorismo) per i francesi, dall’altra questa misura è in contraddizione con i principi della libertà d’espressione. E quest’ultima ipotesi, fosse stata ...

