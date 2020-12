Atalanta ad un passo dalla seconda grande impresa della sua storia

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nel quinto turno di Champions, l’di Gasperini non va oltre l’1-1 interno col Midtjylland. La qualificazione agli ottavi è vicina Non ha brillato, non ha divertito, è sembrata più simile a quella in difficoltà del campionato che brillante di Anfield. Eppure, col minimo sforzo, l’ha portato a casa un punto, contro il Midtjylland, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Cristiano977 : @UbriacoACM Nei gironi di CL succedono spesso ste cose: l'anno scorso l'Atalanta passò con una situazione simile ed… - loscugnizzo76 : RT @maxmassi969: Dai 6 gol al Genoa, e ma avevano il Covid, dai 4 gol all’Atalanta, e ma erano stanchi dalle nazionali, dai 4 gol alla Roma… - maxmassi969 : Dai 6 gol al Genoa, e ma avevano il Covid, dai 4 gol all’Atalanta, e ma erano stanchi dalle nazionali, dai 4 gol al… - Gazzettadmilano : Atalanta, passo falso in casa con il Verona. - DavideIanny : @diegoalbe03 @999RicordiViola Personalmente più che merito del #Milan stanno segnando il passo #Inter e #Juve.… -

all'Atalanta basterà non perdere per ottenere un posto agli ottavi di finale. Video: Tg1. Champions League. Juve già qualificata e Lazio a un passo dagli ottavi. Gli highlights (RaiPlay) Metti mi ...ATALANTA (3-4-1-2) Sportiello 6 Gollini si è infortunato di nuovo, in maniera peraltro non così grave. Sul gol è incolpevole, per il resto la tentazione sarebbe ...