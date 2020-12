Astrazeneca entro 7 giorni presenterà i dati per l'approvazione del vaccino (Di martedì 1 dicembre 2020) entro una settimana Astrazeneca consegnerà la documentazione per l’approvazione del vaccino (Oxford) alle agenzie regolatorie. Lo ha affermato Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato di Irbm Pomezia, che collabora allo sviluppo, ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” su Cusano Italia Tv. “La capogruppo Astrazeneca sta predisponendo tutta la documentazione, tutto il pacchetto da consegnare alle agenzie regolatorie - ha spiegato Di Lorenzo -. Confido che entro una settimana questo pacchetto sarà pronto e consegnato”. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 1 dicembre 2020)una settimanaconsegnerà la documentazione per l’del(Oxford) alle agenzie regolatorie. Lo ha affermato Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato di Irbm Pomezia, che collabora allo sviluppo, ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” su Cusano Italia Tv. “La capogrupposta predisponendo tutta la documentazione, tutto il pacchetto da consegnare alle agenzie regolatorie - ha spiegato Di Lorenzo -. Confido cheuna settimana questo pacchetto sarà pronto e consegnato”.

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca entro Astrazeneca entro 7 giorni presenterà i dati per l'approvazione del vaccino L'HuffPost Vaccino Pfizer, chiesta l'autorizzazione all'Ema. Astrazeneca: in 7 giorni i dati per l'approvazione

Vaccino, Pfizer e Biontech hanno presentato la richiesta di autorizzazione all'Ema, l'agenzia europea per i medicinali, mentre Astrazeneca ha annunciato che in 7 giorni ...

Vaccino Covid, Moderna ora chiede l'autorizzazione a Usa ed Europa: «Efficace al 94,1% e al 100% per casi gravi»

Si è dimostrato efficace al 100% nel prevenire le tipologie gravi di Covid e al 94,1% nel prevenire la malattia negli altri casi il candidato vaccino dell'azienda statunitense ...

Vaccino, Pfizer e Biontech hanno presentato la richiesta di autorizzazione all'Ema, l'agenzia europea per i medicinali, mentre Astrazeneca ha annunciato che in 7 giorni ...Si è dimostrato efficace al 100% nel prevenire le tipologie gravi di Covid e al 94,1% nel prevenire la malattia negli altri casi il candidato vaccino dell'azienda statunitense ...