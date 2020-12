Real Madrid, calvario Hazard: tornerà solo nel 2021 (Di lunedì 30 novembre 2020) Non c’è pace per Hazard, nuovamente fermo ai box per un infortunio muscolare al retto della coscia destra. Per lui arrivederci nel 2021. Nuovo infortunio per Hazard e addio quasi certo al 2020. L’attaccante del Real Madrid ha rimediato una lesione muscolare e tornerà a disposizione di Zinedine Zidane solamente in vista del 2021. Questo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 30 novembre 2020) Non c’è pace per, nuovamente fermo ai box per un infortunio muscolare al retto della coscia destra. Per lui arrivederci nel. Nuovo infortunio pere addio quasi certo al 2020. L’attaccante delha rimediato una lesione muscolare ea disposizione di Zinedine Zidane solamente in vista del. Questo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

UEFAcom_it : #AccaddeOggi il 25 novembre di 22 anni fa... Questa sera è di nuovo Inter-Real Madrid ?????????? Siete carichi, tifo… - ZZiliani : Era dall'aprile '89, quando il Milan battè 5-0 il Real Madrid di Hugo Sanchez e Butragueno, che in tv non si respir… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Le foto dei nerazzurri in campo in vista di #InterReal ?? ?? - CapitanBergomi : @sburrotre Sbu se vai a leggere i commenti dei tifosi sotto ogni post che il real Madrid posta su Vazquez capirà il… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #RealMadrid, problemi muscolari per #Hazard -