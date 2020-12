Jude Law torna a parlare di Contagion: 'La pandemia era inevitabile, lo sapevamo' (Di lunedì 30 novembre 2020) Recentemente intervistato, Jude Law ha ricordato Contagion e come alcuni virologi abbiano aiutato nella sua lavorazione, avvisando che una pandemia prima o poi si sarebbe verificata. Il film presenta alcune analogie con la pandemia di COVID-19. Leggi su nospoiler (Di lunedì 30 novembre 2020) Recentemente intervistato,Law ha ricordatoe come alcuni virologi abbiano aiutato nella sua lavorazione, avvisando che unaprima o poi si sarebbe verificata. Il film presenta alcune analogie con ladi COVID-19.

iltetostato : Smettetela con ste pubblicità con Jude Law. - lelehemmxx : abbiamo LETTERALMENTE keira knightley (andromeda black) aaron taylor-johnson (james potter) jude law (albus silent… - isaIovestory : thinking about quel giorno di due mesi fa in cui ho seguito la live di dodici ore di the dird day in cui ho lettera… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #JudeLaw, in un’intervista, ha rivelato che sul set di #Contagion erano presenti esperti che avevano previsto l’erompere… - MoviesAsbury : #JudeLaw, in un’intervista, ha rivelato che sul set di #Contagion erano presenti esperti che avevano previsto l’ero… -

Ultime Notizie dalla rete : Jude Law HTTP/1.1 Server Too Busy