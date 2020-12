Immortals Fenyx Rising per Xbox Series X giocato in diretta alle 18

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 30 novembre 2020) Anche questo pomeriggio è in programma un'imperdibiledi Eurogamer.it e, questa volta, il protagonista sarà il nuovo gioco di Ubisoft,. Disponibile dal prossimo 3 dicembre perX/S,One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch , Epic Games Store, Uplay e Stadia,ci permetterà di vestire i panni di, una nuova semidivinità alata, in una missione per salvare gli dei della Grecia e la loro casa da un'oscura maledizione. "Combatti contro mostri mitologici, padroneggia i leggendari poteri degli dei e sconfiggi Tifone, il più terribile titano della mitologia greca, in uno scontro epico". Leggi altro...