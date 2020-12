Caso Genovese | Daniele Leali ricoverato d’urgenza per attacchi di panico | “Ha ricevuto numerose minacce di morte”

(Di lunedì 30 novembre 2020)perdiÈ statoin Indonesia perdidovuti alledi morte ricevute, amico e braccio destro di Alberto, il fondatore di Facile.it arrestato per undi stupro., che il 10 ottobre scorso era presente all’ormai tristemente famosa festa sulla Terrazza Sentimento durante la quale si sarebbe consumato uno stupro ai danni di una ragazza di 18 anni mentre quest’ultima era in camera da letto con Alberto, si trova da diversi giorni ...

stanzaselvaggia : Ditemi voi se è normale che si permetta ad una persona ai domiciliari con non so quante condanne alle spalle di far… - fattoquotidiano : #violenzasulledonne, sul Fatto di domani troverete: ??@stanzaselvaggia che si occuperà del caso #Genovese; ??Il nuov… - ElioLannutti : Caso Genovese, il «braccio destro» Daniele Leali ricoverato a Bali - Quinta00876879 : RT @fanpage: Caso Genovese, il 'braccio destro' Daniele Leali ricoverato dopo le minacce ricevute sui social - fanpage : Caso Genovese, il 'braccio destro' Daniele Leali ricoverato dopo le minacce ricevute sui social -

Milano, 30 nov. (Adnkronos) – E’ stato ricoverato d’urgenza in Indonesia dopo aver ricevuto minacce di morte Daniele Leali, amico di Alberto Genovese, imprenditore e fondatore di Facile.it, da cui è u ...In gergo si chiama “Confusione – Distrazione”. In realtà è solo un puzzle che si scompone mentre Genovese è in carcere e i suoi “uomini” fanno tutto tranne che seguire la strategia del silenzio (come ...