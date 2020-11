il Milan batte 2-0 la Fiorentina, consolidando il 1 posto (Di domenica 29 novembre 2020) il Milan ha battutto la Fiorentina 2-0 con gol di Romagnoli e Kessié, entrambi i gol nel primo tempo. Questa vittoria permette ai rossoneri di mantenere ancora per qualche ora il + 5 sulla seconda. Tutto dipenderà dal match Roma-Napoli. Chi è stato il migliore del match? il migliore del match è stato Frank Kessié. L’ivoriano ha segnato il gol del 2-0 su rigore, e ha fallito il gol del 3-0 sempre dal dischetto. Oltre a segnare il gol del raddoppio, ha fatto una prova egregia a centrocampo dominando quello della Fiorentina Formazioni Milan-Fiorentina Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Çalhano?lu; Rebi?. A disposizione: T?t?ru?anu, A. Donnarumma, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Kalulu, Kruni?, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 29 novembre 2020) ilha battutto la2-0 con gol di Romagnoli e Kessié, entrambi i gol nel primo tempo. Questa vittoria permette ai rossoneri di mantenere ancora per qualche ora il + 5 sulla seconda. Tutto dipenderà dal match Roma-Napoli. Chi è stato il migliore del match? il migliore del match è stato Frank Kessié. L’ivoriano ha segnato il gol del 2-0 su rigore, e ha fallito il gol del 3-0 sempre dal dischetto. Oltre a segnare il gol del raddoppio, ha fatto una prova egregia a centrocampo dominando quello dellaFormazioni(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Çalhano?lu; Rebi?. A disposizione: T?t?ru?anu, A. Donnarumma, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Kalulu, Kruni?, ...

