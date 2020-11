Il consulente alla Sanità di De Luca si regala con soldi pubblici una poltrona anti-stress

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Campania in zona rossa. Le terapie intensive sotto pressione. File chilometriche nei presidi di Asl e ospedali per effettuare i tamponi. Esiti che arrivano in ritardo. In piena pandemia, cosa fa Enrico Coscioni? Quale la priorità deldel governatore Vincenzo De? Con un atto a propria firma, in qualità di direttore dell’unità di Cardiochirurgia dell’ospedale Azienda universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, Coscioni il 20 ottobre scorso (in piena emergenza coronavirus) sollecita l’acquisto di unaergonomica personalizzata per il suo ufficio. Perché – precisa Coscioni nell’atto – si tratta di un acquisto “indifferibile e urgente”. Dunque, per il braccio destro del governatore della Campania la priorità, con medici ...