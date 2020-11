VIDEO | Romano (Pd): “Il Pci non esiste più, ma ci manca” (Di sabato 28 novembre 2020) ROMA – “Sono quasi trent’anni che il Pci non esiste più, ma nel bene e nel male rappresenta la storia italiana“. E’ la tesi dell’ultimo libro di Andrea Romano, deputato Pd e professore di Storia contemporanea all’Università Tor Vergata di Roma, intervistato dalla Dire su Skype. Il libro si intitola ‘Il partito della nazione, cosa ci manca e cosa no del comunismo italiano‘, uscito in vista del centenario del Pci che si celebra il prossimo 21 gennaio. Leggi su dire (Di sabato 28 novembre 2020) ROMA – “Sono quasi trent’anni che il Pci non esiste più, ma nel bene e nel male rappresenta la storia italiana“. E’ la tesi dell’ultimo libro di Andrea Romano, deputato Pd e professore di Storia contemporanea all’Università Tor Vergata di Roma, intervistato dalla Dire su Skype. Il libro si intitola ‘Il partito della nazione, cosa ci manca e cosa no del comunismo italiano‘, uscito in vista del centenario del Pci che si celebra il prossimo 21 gennaio.

