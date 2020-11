Natale e Capodanno all’insegna della sobrietà per evitare nuova ondata (Di sabato 28 novembre 2020) Natale e Capodanno: si potrà festeggiare con massimo 6 persone in presenza a cena e con il tracciamento dei presenti,. Da evitare i baci e gli abbracci, indicazioni valide per tutte le zone, comprese quelle gialle.Queste le indicazioni nelle linee guida relativamente alle festività segnalate dal Comitato tecnico scientifico al governo per preparare il prossimo Dpcm in arrivo nei prossimi giorni. Saranno feste natalizie diverse dal solito, sobrie, con regole precise da rispettare per evitare una terza ondata di contagi a gennaio. “Ci sarà pochissimo spazio alle deroghe rispetto alle misure attuali perché se si inizia a fare eccezioni diventa il caos. Probabilmente nei giorni di festa il coprifuoco scatterà un po’ più tardi, si parla di 22.30 o 23, ma nulla per il momento è deciso. Si punta a una ... Leggi su udine20 (Di sabato 28 novembre 2020): si potrà festeggiare con massimo 6 persone in presenza a cena e con il tracciamento dei presenti,. Dai baci e gli abbracci, indicazioni valide per tutte le zone, comprese quelle gialle.Queste le indicazioni nelle linee guida relativamente alle festività segnalate dal Comitato tecnico scientifico al governo per preparare il prossimo Dpcm in arrivo nei prossimi giorni. Saranno feste natalizie diverse dal solito, sobrie, con regole precise da rispettare peruna terzadi contagi a gennaio. “Ci sarà pochissimo spazio alle deroghe rispetto alle misure attuali perché se si inizia a fare eccezioni diventa il caos. Probabilmente nei giorni di festa il coprifuoco scatterà un po’ più tardi, si parla di 22.30 o 23, ma nulla per il momento è deciso. Si punta a una ...

