Laterza: centro di riabilitazione, 98 positivi a test corona virus Alberobello: struttura per anziani, altri due decessi (Di sabato 28 novembre 2020) Di Francesco Santoro: Si aggrava drammaticamente il bilancio delle vittime legate al focolaio Covid divampato nella casa di assistenza per anziani “Fondazione Giovanni XXIII” di Alberobello. A dare la notizia è il sindaco Michele Longo. «Con grande dispiacere devo purtroppo comunicarvi che oggi sono venuti a mancare due anziani ospiti. Entrambi si trovavano in condizioni critiche a causa delle complicanze del Covid-19- scrive il primo cittadino-. Comunico che al momento non ci sono più anziani ospiti ricoverati in ospedale». Sono 98, invece, i casi di positività riscontrati nel centro di riabilitazione Osmairm di Laterza. A comunicarlo è la direzione sanitaria della struttura nel corso di una conferenza stampa. Si tratta di 47 ospiti ... Leggi su noinotizie (Di sabato 28 novembre 2020) Di Francesco Santoro: Si aggrava drammaticamente il bilancio delle vittime legate al focolaio Covid divampato nella casa di assistenza per“Fondazione Giovanni XXIII” di. A dare la notizia è il sindaco Michele Longo. «Con grande dispiacere devo purtroppo comunicarvi che oggi sono venuti a mancare dueospiti. Entrambi si trovavano in condizioni critiche a causa delle complicanze del Covid-19- scrive il primo cittadino-. Comunico che al momento non ci sono piùospiti ricoverati in ospedale». Sono 98, invece, i casi dità riscontrati neldiOsmairm di. A comunicarlo è la direzione sanitaria dellanel corso di una conferenza stampa. Si tratta di 47 ospiti ...

NoiNotizie : Laterza (#Taranto): centro di riabilitazione, 98 positivi a test #coronavirus . Alberobello (#Bari): struttura per… - Oltreilfatto : Covid 19, Laterza: focolaio in un centro di riabilitazione - manduriaoggi : #Attualità - #LATERZA - Focolaio in un centro di riabilitazione: rilevati ben 35 casi di positività al Covid 19… - Sbilanciamoci : Le conseguenze del #COVID19 sono al centro del dibattito, e dei contributi del volume ‘Il mondo dopo la fine del mo… - laterza_vito : @Consuelo_Motta Io non centro niente Ho solo chiesto a te su che canale potevo vedere TopPlanet Al prossimo tw lo blocco -

Ultime Notizie dalla rete : Laterza centro LATERZA - Focolaio in un centro di riabilitazione: rilevati ben 35 casi di positività al Covid 19 ManduriaOggi Laterza: centro di riabilitazione, 98 positivi a test corona virus Focolaio riguardante l'Osmairm

Sono 98 i positivi a test corona virus all’Osmairm di Laterza. Nel centro di riabilitazione, uno fra i più importanti d’Italia, ieri erano ottanta i contagiati. Do il mio consenso affinché un cookie s ...

Laterza, il focolaio Osmairm conta 98 positivi

Sono 98 le persone risultate positive al Covid-19 nel centro riabilitativo Osmairm di Laterza suddivise tra 47 degenti e 51 dipendenti interni. A renderlo noto è la stessa direzione sanitaria della st ...

Sono 98 i positivi a test corona virus all’Osmairm di Laterza. Nel centro di riabilitazione, uno fra i più importanti d’Italia, ieri erano ottanta i contagiati. Do il mio consenso affinché un cookie s ...Sono 98 le persone risultate positive al Covid-19 nel centro riabilitativo Osmairm di Laterza suddivise tra 47 degenti e 51 dipendenti interni. A renderlo noto è la stessa direzione sanitaria della st ...