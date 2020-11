De Luca contro Giletti: «Sembrava esaltato. A Napoli lo avremmo già ricoverato per coma etilico» – Video (Di sabato 28 novembre 2020) Vincenzo De Luca “Ho avuto l’impressione che fosse un po’ esaltato, dava i numeri al lotto“. Senza mai citarlo espressamente, Vincenzo De Luca ha menato fendenti a Massimo Giletti, che su La7 aveva di recente approfondito in tono critico la gestione dell’emergenza Covid in Campania. Il Presidente di Regione, sfogandosi durante una delle sue dirette web, ha usato parole particolarmente ostili. “Mi è capitato di vedere qualche conduttore televisivo di sfuggita, perché ovviamente sono l’ultimo che farà aumentare gli ascolti di queste trasmissionacce. Ma ho avuto l’impressione che fosse un po’ esaltato, dava i numeri al lotto“ ha affermato De Luca. Nei giorni scorsi – a proposito di numeri – la Regione Campania aveva accusato Giletti di aver trasmesso “cifre e tabelle ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 28 novembre 2020) Vincenzo De“Ho avuto l’impressione che fosse un po’, dava i numeri al lotto“. Senza mai citarlo espressamente, Vincenzo Deha menato fendenti a Massimo, che su La7 aveva di recente approfondito in tono critico la gestione dell’emergenza Covid in Campania. Il Presidente di Regione, sfogandosi durante una delle sue dirette web, ha usato parole particolarmente ostili. “Mi è capitato di vedere qualche conduttore televisivo di sfuggita, perché ovviamente sono l’ultimo che farà aumentare gli ascolti di queste trasmissionacce. Ma ho avuto l’impressione che fosse un po’, dava i numeri al lotto“ ha affermato De. Nei giorni scorsi – a proposito di numeri – la Regione Campania aveva accusatodi aver trasmesso “cifre e tabelle ...

_Carabinieri_ : Non farti rubare i sogni: per dire 'no' alla violenza sulle donne, contatta una delle oltre 4.500 Stazioni… - lucabattanta : RT @ilconterosso1: @Luca_Fantuzzi @Ingestibile79 La reazione ovvia di personaggi non abituati a perdere. Se fossi stato in USA e lo dico se… - ilconterosso1 : @Luca_Fantuzzi @Ingestibile79 La reazione ovvia di personaggi non abituati a perdere. Se fossi stato in USA e lo di… - enjoIrasshole : RT @gmarcoc: La querelle #Feltri vs #Boldrini fa emergere chiaramente la linea di #HuffPostIt che non pubblica @lauraboldrini ma non ha pro… - OfficinaNaturae : Segui con Silvia e Luca il percorso di una cassetta di arance invendute, che il TeamBòta salva per ridistribuirle a… -