Somiglianza tra Chiara Rabbi e Eleonora Di Miele

(Di venerdì 27 novembre 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Buongiorno! Non trovate che la corteggiatrice di Davide Donadeisomigli all’attriceDi? Annalisa Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle ...

sghi29 : RT @parallelecinico: Anni ed anni a scherzare sulla somiglianza di Datome con Gesù, primo tra tutti Andre Drummond che ai tempi dei Pistons… - BardellaAndrea : RT @parallelecinico: Anni ed anni a scherzare sulla somiglianza di Datome con Gesù, primo tra tutti Andre Drummond che ai tempi dei Pistons… - _gualzo_ : RT @parallelecinico: Anni ed anni a scherzare sulla somiglianza di Datome con Gesù, primo tra tutti Andre Drummond che ai tempi dei Pistons… - 80yeye80 : RT @parallelecinico: Anni ed anni a scherzare sulla somiglianza di Datome con Gesù, primo tra tutti Andre Drummond che ai tempi dei Pistons… - Yokkoy_ : la somiglianza caratteriale tra me e Akira fudo mi fa quasi impressione -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra

Isa e Chia

Giancarlo Esposito, in una nuova intervista dedicata a The Mandalorian, ha parlato dei riferimenti a Darth Vader presenti in Moff Gideon. The Mandalorian ha tra i suoi protagonisti Giancarlo Esposito, ...CTU e CTP appartengono certamente a questo gruppo svolgendo spesso la propria attività nei tribunali, ma non solo. Infatti, questi due tipi di consulenti hanno requisiti professionali che consentono d ...