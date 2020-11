Recovery fund, ancora Ungheria e Polonia contro gli altri Stati membri (Di venerdì 27 novembre 2020) I due Stati sono ancora contrari alla clausola sul rispetto dello Stato di diritto. Si rischia un congelamento dei fondi del Recovery fund. Recovery fund, nuovo veto da parte di Ungheria e Polonia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 27 novembre 2020) I duesonocontrari alla clausola sul rispetto dello Stato di diritto. Si rischia un congelamento dei fondi del, nuovo veto da parte disu Notizie.it.

