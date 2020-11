Maradona, il ricordo di Mancini: “Diego non si può raccontare, si doveva vivere. Il Napoli, la 10 e la sua morte” (Di venerdì 27 novembre 2020) "raccontare Maradona? A parole sarebbe impossibile. Maradona non si può raccontare, si doveva vivere".Lo ha detto Roberto Mancini. Mercoledì pomeriggio, El Pibe de Oro è deceduto nella sua casa di Tigre, quartiere di Buenos Aires, in Argentina, dove stava trascorrendo il periodo di convalescenza dopo l'intervento chirurgico alla testa subito qualche settimana fa. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico e delle ambulanze giunte nella sua abitazione. Oggi dopo lo shock e il dolore, il commissario tecnico della Nazionale italiana, intervenuto ai microfoni de 'Il Mattino', ha voluto ricordare e omaggiare il Diez.MORTE Maradona - "Quando è arrivata la notizia, stavo entrando allo stadio per vedere Bologna-Spezia. Non ci potevo ... Leggi su mediagol (Di venerdì 27 novembre 2020) "? A parole sarebbe impossibile.non si può, si".Lo ha detto Roberto. Mercoledì pomeriggio, El Pibe de Oro è deceduto nella sua casa di Tigre, quartiere di Buenos Aires, in Argentina, dove stava trascorrendo il periodo di convalescenza dopo l'intervento chirurgico alla testa subito qualche settimana fa. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico e delle ambulanze giunte nella sua abitazione. Oggi dopo lo shock e il dolore, il commissario tecnico della Nazionale italiana, intervenuto ai microfoni de 'Il Mattino', ha voluto ricordare e omaggiare il Diez.MORTE- "Quando è arrivata la notizia, stavo entrando allo stadio per vedere Bologna-Spezia. Non ci potevo ...

Clicca e condividi l'articoloCon Maradona va via il Calcio vero, quello fatto di uomini capaci di sbeffeggiare il potere, di ribellarsi alle ingiustizie, di affondare nel fango e poi essere capaci di ...

Non ha riscontrato un grande successo, invece, il documentario "Diego Maradona" di Asif Kapadia, andato in onda su Rai3, proprio per celebrare il ricordo del più grande calciatore di tutti i ...

