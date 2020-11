Il Presidente di FIANET Mario Stedile-Foradori rivolge un appello ai governi | È necessario un confronto urgente con le Funivie!

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 novembre 2020) VIENNA, 27 novembre 2020 /PRNewswire/della Federazione internazionale delle associazioni nazionali degli esercenti di impianti a fune (una richiestaalla politica: "L'attuale discussione reca svantaggio a tutti e impedisce unbasato sui fatti e sull'oggettività." Egli stigmatizza il fatto che gli impianti funiviari siano attualmente trattati da capro espiatorio e - più o meno volutamente - si mescolino fatti diversi generando un'inutile confusione e incertezza. "Mi permetto di ricordare che in nessun momento della pandemia l'esercizio degli impianti nelle aree sciistiche è stato responsabile di un incremento di contagi. Chi mette in un unico calderone funivie e après-sky, non ...