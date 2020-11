Hanno rubato i computer per la dad in una scuola media di Rivoli (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - Nove personal computer sono stati rubati nella notte dalla scuola media "Primo Levi" di Rivoli. Sull'episodio indagano gli agenti del Commissariato locale, che stanno cercando di individuare i responsabili. Un furto che, nell'immediato, potrebbe avere ripercussioni sulla Didattica a distanza, destinata alle classi seconde e terze. Le prime classi, come da disposizioni governative, stanno invece seguendo le lezioni in presenza. "Quei computer servivano per la didattica a distanza, oggi le lezioni sono saltate, da domani proveremo ad aggiustarci utilizzando i pc dei docenti, ma abbiamo bisogno di nuovi dispositivi e con urgenza" dice Alessandra Atanasio, dirigente scolastico della scuola media "Quello che più dispiace" spiega la preside "è che il furto sia avvenuto senza alcuna ... Leggi su agi (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - Nove personalsono stati rubati nella notte dalla scuola"Primo Levi" di. Sull'episodio indagano gli agenti del Commissariato locale, che stanno cercando di individuare i responsabili. Un furto che, nell'imto, potrebbe avere ripercussioni sulla Didattica a distanza, destinata alle classi seconde e terze. Le prime classi, come da disposizioni governative, stanno invece seguendo le lezioni in presenza. "Queiservivano per la didattica a distanza, oggi le lezioni sono saltate, da domani proveremo ad aggiustarci utilizzando i pc dei docenti, ma abbiamo bisogno di nuovi dispositivi e con urgenza" dice Alessandra Atanasio, dirigente scolastico della scuola"Quello che più dispiace" spiega la preside "è che il furto sia avvenuto senza alcuna ...

