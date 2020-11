Giovanni Ciacci stronca Bianca Guaccero: “Non mi ha difeso, mentre Barbara D’Urso ha un cuore d’oro” (Di venerdì 27 novembre 2020) Giovanni Ciacci gela Bianca ed elogia Carmelita Per anni Giovanni Ciacci è stato un pilastro di Detto Fatto. Dalla scorsa estate il professionista è nel cast di Ogni Mattina su Tv8 insieme ad Adriana Volpe ed Alessio Viola. Di recente, l’opinionista ha rilasciato una lunga intervista al sito BubinoBlog dove ha parlato di Bianca Guaccero e Barbara D’Urso. Ricordiamo che l’uomo ha lavorato con tutte e due, ma se per Carmelita ha speso solo delle parole al miele, verso la conduttrice Rai è stato molto veleno togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. L’opinionista contro Bianca Guaccero Intervistato da BubinoBlog, Giovanni Ciacci ha sparato a zero sulla conduttrice ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 27 novembre 2020)gelaed elogia Carmelita Per anniè stato un pilastro di Detto Fatto. Dalla scorsa estate il professionista è nel cast di Ogni Mattina su Tv8 insieme ad Adriana Volpe ed Alessio Viola. Di recente, l’opinionista ha rilasciato una lunga intervista al sito BubinoBlog dove ha parlato di. Ricordiamo che l’uomo ha lavorato con tutte e due, ma se per Carmelita ha speso solo delle parole al miele, verso la conduttrice Rai è stato molto veleno togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. L’opinionista controIntervistato da BubinoBlog,ha sparato a zero sulla conduttrice ...

