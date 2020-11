Brindisi | la decisione di due sindaci | “Niente luminarie ma buoni spesa per bisognosi”

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 27 novembre 2020) Nientené decorazioni in led a Mesagne e a Francavilla Fontana, nelno. A meno di un mese dal Natale idei due comuni hanno deciso di devolvere interamente le migliaia di euro che sarebbero state spese per creare l’atmosfera natalizia. Quei soldi, fanno sapere, saranno destinati ada usare per comprare da mangiare ma anche per acquistare dei regali per le famiglie più bisognose delle due comunità (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). L'erogazione dei32mila euro a Mesagne e 40mila a Francavilla. IToni Matarrelli e Antonello Denuzzo hanno annunciato che il dicembre nelle loro città sarà sicuramente meno luminoso ma anche meno complicato per chi è in difficoltà, anche a causa della pandemia di ...