Violentata da Genovese. "A pezzi, piange sempre. Il suo audio manipolato" (Di giovedì 26 novembre 2020) Luca Fazzo Il legale della 18enne: "Falso il file andato in onda su La7. A quella festa pubblici ufficiali" Come sta, la vittima di Alberto Genovese? «Sta malissimo, piange in continuazione, di notte vede forme che non esistono, ha crisi di panico», racconta il suo avvocato Saverio Macrì. E a devastare la diciottenne stuprata per una notte intera dall'imprenditore rampante di facile.it non sono solo i ricordi terribili e nebbiosi delle ore del sequestro. É quanto sta accadendo ora. Gli attacchi sui social, gli articoli, le trasmissioni tv. «L'obiettivo è sempre quello - dice Macrì - fare il processo pubblico alla vittima anziché al carnefice». Adesso, la ragazza ha deciso di passare alle denunce. «Querelerà Vittorio Feltri, per l'articolo che le ha dedicato e che l'ha sconvolta. E sporgerà una querela contro ignoti ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 26 novembre 2020) Luca Fazzo Il legale della 18enne: "Falso il file andato in onda su La7. A quella festa pubblici ufficiali" Come sta, la vittima di Alberto? «Sta malissimo,in continuazione, di notte vede forme che non esistono, ha crisi di panico», racconta il suo avvocato Saverio Macrì. E a devastare la diciottenne stuprata per una notte intera dall'imprenditore rampante di facile.it non sono solo i ricordi terribili e nebbiosi delle ore del sequestro. É quanto sta accadendo ora. Gli attacchi sui social, gli articoli, le trasmissioni tv. «L'obiettivo èquello - dice Macrì - fare il processo pubblico alla vittima anziché al carnefice». Adesso, la ragazza ha deciso di passare alle denunce. «Querelerà Vittorio Feltri, per l'articolo che le ha dedicato e che l'ha sconvolta. E sporgerà una querela contro ignoti ...

Come sta, la vittima di Alberto Genovese? «Sta malissimo, piange in continuazione, di notte vede forme che non esistono, ha crisi di panico», racconta il suo avvocato Saverio Macrì. E a devastare la ...

