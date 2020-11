Maradona, Diego Jr dimesso dal Cotugno: “Voglio andare in Argentina a salutare papà” (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Voglio uscire per andare da papà” queste le parole che il figlio di Maradona, Diego Armando jr avrebbe detto ai medici dell’ospedale Cotugno di Napoli, appena appresa la notizia della dipartita del Pibe de Oro. Mentre, nella serata di ieri, i napoletani scendevano in strada per ricordare il proprio idolo, Diego jr era ricoverato al nosocomio napoletano per essere risultato positivo al Covid. Così il figlio di Maradona ha chiesto ai medici di poter essere dimesso ed ora vorrebbe volare in Argentina per dare l’ultimo saluto al suo papà. Così, dopo aver effettuato tutto l’iter necessario, ha lasciato l’ospedale napoletano. Tramite un toccante video, pubblicato su Instagram, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –uscire perdaqueste le parole che il figlio diArmando jr avrebbe detto ai medici dell’ospedaledi Napoli, appena appresa la notizia della dipartita del Pibe de Oro. Mentre, nella serata di ieri, i napoletani scendevano in strada per ricordare il proprio idolo,jr era ricoverato al nosocomio napoletano per essere risultato positivo al Covid. Così il figlio diha chiesto ai medici di poter essereed ora vorrebbe volare inper dare l’ultimo saluto al suo papà. Così, dopo aver effettuato tutto l’iter necessario, ha lasciato l’ospedale napoletano. Tramite un toccante video, pubblicato su Instagram, ...

