Live Cluj-Roma diretta 0-0 | Spinazzola centrale di difesa Torna Pellegrini

(Di giovedì 26 novembre 2020) 1' - Inizia il match e il primo pallone toccato è dellaAnche se in piena emergenza, la di Fonseca cerca contro il i tre punti che le consentirebbero di ottenere in anticipo il pass per i ...

zazoomblog : Cluj Roma 0-0 LIVE: fischio d’inizio - #LIVE: #fischio #d’inizio - forzaroma : 15' - Primo quarto d'ora senza emozioni tra Cluj e Roma #ClujRoma 0-0 - LIVE #ASRoma #EuropaLeague #UEL - sportli26181512 : LIVE Cluj-Roma 0-0: pressing alto dei rumeni, i giallorossi faticano a uscire: LIVE Cluj-Roma 0-0: pressing alto de… - forzaroma : 9' - Cross di Bruno Peres, Pellegrini tenta il colpo di tacco ma colpisce male il pallone: spazza la difesa del Clu… - SkySport : Cluj-Roma LIVE su Sky Sport Uno: segui il LIVE #SkyUEL #UEL #SkySport #ClujRoma #Cluj #Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Live Cluj

Sky Sport

Giallorossi nel freddo di Cluj per ipotecare il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League Neve e temperatura sotto lo zero: questo è lo scenario che accompagnerà i giallorossi nel freddo di ...Il LIVE di Cluj-Roma, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Fischio d’inizio in Romania alle ore 21:00. CLICCA QUI PER LA DIRETTA!