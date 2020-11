I bambini meno colpiti dal Covid I pediatri | Riaprire al più presto le scuole

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il 12% dei contagiati hadi 19 anni. Le vittime sono state 8 dall'inizio della pandemia. E' più facile che un adulto infetti un bambino che non il contrario. Alberto Villani: "I rischi diretti delsono lievi, ma vedremo in futuro tutte le ripercussioni sulla loro...

La Repubblica

Poi, da ottobre in poi, abbiamo visto un incremento della curva. Ma anche i nuovi numeri confermano che i bambini hanno forme meno gravi e che è rara, anche se non impossibile, la necessità di cure ...Le scuole di tutto il mondo sono di nuovo la sede di un grande esperimento sanitario, politico e sociale in cui è importante condividere ogni soluzione che permetta le riaperture in sicurezza. Leggi ...