Dopo PS5 anche la base di ricarica del DualSense nel mirino degli scalper

(Di giovedì 26 novembre 2020) A quanto pare non solo PlayStation 5 rientra nel, ma addirittura ladidel. Com'era forse prevedibile,gli accessori hanno fatto la stessa fine della console e così ci si ritrova ad avere unadiche costa quasi quanto una PS5. Ladideldovrebbe essere venduta al dettaglio ad un prezzo di circa 29 euro, ma glistanno aumentando il prezzo "Compralo subito" a 400 sterline (circa 450 euro), una vera follia. Nel frattempo, le tradizionali offerte vedono altri due esempi che attualmente si fermano sui £ 65 e £ 51. Un'asta completata all'inizio di oggi è salita a £ 99. Insomma, ...

Eurogamer_it : Dopo #PS5 anche la base di ricarica del #DualSense è nel mirino degli scalper. - TIMWarfare : PS Plus gratis: Sony annuncia un weekend di gioco multiplayer senza limiti su PS4 e PS5. Dopo aver presentato uffic… - Antetempo : Dopo tante letture sono arrivato al dunque. #hdmi21 è troppo presto, il chipset panasonic non funziona bene, lo mon… - QuelBia94 : La spavalderia dopo che mi ha rotto il culo un paio di volte #DemonsSouls #PS5 Demon's Souls PS5 #PS5Share,… - Bubu_Inter : Dopo questo tweet probabilmente esploderà, ma dopo i primi giorni di utilizzo della #ps5 ho riscontrato: -Rumore… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo PS5

A quanto pare non solo PlayStation 5 rientra nel mirino degli scalper, ma addirittura la base di ricarica del DualSense. Com'era forse prevedibile, anche gli accessori hanno fatto la stessa fine della ...SpaceX è riuscita nell'impresa di far volare e a recuperare per sette volte il primo stadio di un razzo Falcon 9. Si tratta di un record importante che mostra l'affidabilità raggiunta da queste soluzi ...