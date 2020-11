"Non ho resistito, sono stata una cretina": ciò che Iva Zanicchi non aveva detto, ecco come si è presa il Covid (Di mercoledì 25 novembre 2020) Torna a parlare della sua battaglia, dura, contro il coronavirus. Torna a farlo Iva Zanicchi, in un'intervista a Novella 2000, in cui ha spiegato quanto le è accaduto al direttore, Roberto Alessi. E la mitica Iva svela anche come se lo è preso, il Covid: "Lo ho preso da cretina - premette tranchant -. Ero alla comunione del bambino di una mia nipote, sono venuti a casa con la torta: non ho resistito e li ho baciati. Poi hanno scoperto di essere positivi". Insomma, la Zanicchi non ha dubbi sulla genesi del contagio, che le è costato un lungo e sofferto ricovero. Dunque, Iva aggiunge: "Adesso sono negativa, ma è come se mi fosse passato un campion sopra. Spesso mi gira la testa", sottolinea insistendo sugli strasichi, ormai noti, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Torna a parlare della sua battaglia, dura, contro il coronavirus. Torna a farlo Iva, in un'intervista a Novella 2000, in cui ha spiegato quanto le è accaduto al direttore, Roberto Alessi. E la mitica Iva svela anchese lo è preso, il: "Lo ho preso da- premette tranchant -. Ero alla comunione del bambino di una mia nipote,venuti a casa con la torta: non hoe li ho baciati. Poi hanno scoperto di essere positivi". Insomma, lanon ha dubbi sulla genesi del contagio, che le è costato un lungo e sofferto ricovero. Dunque, Iva aggiunge: "Adessonegativa, ma èse mi fosse passato un campion sopra. Spesso mi gira la testa", sottolinea insistendo sugli strasichi, ormai noti, che ...

