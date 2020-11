Il Mondo commosso: addio a Diego Armando Maradona (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il giorno che nessuno avrebbe creduto arrivasse è arrivato, la notizia che il Mondo non era pronto a ricevere. È uno schiaffo emotivo internazionale, un colpo che riverbera a tutte le latitudini. La frase che è stata scritta più volte ma che era stata dribblata dal destino fa ora parte della triste realtà: è venuto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il giorno che nessuno avrebbe creduto arrivasse è arrivato, la notizia che ilnon era pronto a ricevere. È uno schiaffo emotivo internazionale, un colpo che riverbera a tutte le latitudini. La frase che è stata scritta più volte ma che era stata dribblata dal destino fa ora parte della triste realtà: è venuto L'articolo

Baghera81345343 : Ma sto articolo completamente fuori dal mondo chi lo ha scritto? La contessa stessa? De Blanck occhio perché i vide… - iamanewromantic : Scusate ma, sono commosso. Il mondo piano piano si sta influenzando con i miei video. - itsjustinshope : Si vede che Giordano ha un mondo dentro che non sa come tirare fuori, è una di quelle persone che hanno una mascher… - poer104 : @danoris2110 @intuslegens Mi dispiace troppo per 'franchino'. La sua necessità di esserci nel mondo VIPS mi ha semp… - valentinanot : Per FUORI DI TESTO @ponteallegrazie ho fatto anche una lunga chiacchierata con Ferdinando Scianna le cui foto hanno… -