Eurolega basket 2020-2021, Ettore Messina: “Per battere il Maccabi dobbiamo giocare di squadra in attacco e in difesa” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo le belle vittorie contro Zalgiris e Venezia, l’Olimpia Milano, domani, tornerà in campo in Eurolega contro gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Una sfida complessa quella che attende i meneghini, i quali dovranno confrontarsi con un sodalizio dalla grande tradizione. Il Maccabi, tuttavia, sta attraversando un momento complicato e ha perso sette delle prime dieci partite disputate in quest’edizione della massima competizione continentale. Milano, dunque, ha un’occasione indubbiamente ghiotta per cogliere un successo contro una rivale di spessore. Il coach Ettore Messina ha parlato, oggi, del match in questione. Queste le sue parole riportate sul sito dell’Olimpia Milano: “Giochiamo contro una grande squadra che per tradizione, capacità dei suoi giocatori e mentalità del suo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo le belle vittorie contro Zalgiris e Venezia, l’Olimpia Milano, domani, tornerà in campo incontro gli israeliani delTel Aviv. Una sfida complessa quella che attende i meneghini, i quali dovranno confrontarsi con un sodalizio dalla grande tradizione. Il, tuttavia, sta attraversando un momento complicato e ha perso sette delle prime dieci partite disputate in quest’edizione della massima competizione continentale. Milano, dunque, ha un’occasione indubbiamente ghiotta per cogliere un successo contro una rivale di spessore. Il coachha parlato, oggi, del match in questione. Queste le sue parole riportate sul sito dell’Olimpia Milano: “Giochiamo contro una grandeche per tradizione, capacità dei suoi giocatori e mentalità del suo ...

OA_Sport : Eurolega basket 2020-2021, Ettore Messina: “Per battere il Maccabi dobbiamo giocare di squadra in attacco e in dife… - OA_Sport : Basket, Eurolega 2020-2021: Milano a Tel Aviv per risalire la classifica - OA_Sport : Basket, Giorgia Sottana: “Il livello della Serie A1 è cresciuto. Bolla di Eurolega? Fatico a prevedere. E sulla Naz… - OA_Sport : Basket, recuperi in Eurolega ed EuroCup. Stabilite le date per Zenit San Pietroburgo-Olimpia Milano e Bourg-Reyer V… - ennioterbo : L'ultima stagione del basket italiano oltre il 60% di vittorie è il 2001/2002 (61.29% di vittorie) Quell'anno: -… -