(Di mercoledì 25 novembre 2020) La BCE, nel suo Rapporto sulla stabilità finanziaria, mette in guardia da unaipubblici alle economie colpite dalla pandemia, perché inlo choc rischia di rivelarsi molto pesante

FirenzePost : Bce: ritiro sostegni all’economia metterebbe a rischio la tenuta di alcuni Paesi Ue - infoiteconomia : La Bce mette in guardia: 'Attenzione al ritiro degli aiuti: Italia e Olanda i Paesi più esposti allo shock' - infoiteconomia : Bce: 'Il ritiro delle misure anticrisi bloccherebbe la ripresa'. 'Italia e Olanda più esposte' - ItaliaOggi : Monito della Bce: il ritiro prematuro degli aiuti bloccherebbe la ripresa. Italia a rischio - DanadioG : Bce: 'Il ritiro delle misure anticrisi bloccherebbe la ripresa'. 'Italia e Olanda pi? esposte' -

Ultime Notizie dalla rete : Bce ritiro

La BCE, nel suo Rapporto sulla stabilità finanziaria, mette in guardia da un ritiro ai sostegni pubblici alle economie colpite dalla pandemia, perché in alcuni Paesi lo choc rischia di rivelarsi ..."Il ritiro degli aiuti bloccherebbe la ripresa", l'avviso della Bce in un rapporto: Italia e Olanda tra i Paesi più esposti allo shock.