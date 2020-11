25 Novembre | Giornata contro la violenza sulle donne

Leggi su zon

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Istituita dall’Onu nel 1999, ogni anno si celebra il 25laInternazionalelaIl 25di ogni anno la comunità internazionale celebra laper l’eliminazione della. Tale ricorrenza, istituita dall’Onu nel 1999 intende ricordare tutte le vittime didi genere, partendo da un caso specifico: quello delle sorelle Mirabal. La storia Il 251960 le sorelle Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal furono uccise e poi gettate in un burrone dagli agenti del dittatore di Santo Domingo Rafael Leonidas Trujillo, mentre si recavano in carcere per far visita ai propri mariti. L’accaduto fu ...