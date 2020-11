Liverpool-Atalanta, Zapata: “Conosciamo la posta in palio, siamo pronti” (Di martedì 24 novembre 2020) Duvan Zapata è stato nominato miglior giocatore dei mesi settembre e ottobre, dai sostenitori di fede atalantina. Il centravanti agli ordini di Gian Piero Gasperini ha commentato con gioia il risultato ottenuto, tramite i canali social del club, rilasciando peraltro dichiarazioni in merito all’imminente impegno europeo: “Liverpool? Partita importante e difficile, sappiamo cosa andiamo a giocarci. siamo preparati ad affrontarla con tutte le nostre capacità e la voglia di fare risultato. Ringrazio tanto chi mi ha votato, è un piacere essere il primo giocatore del mese. Abbiamo un calendario impegnativo, penso che dobbiamo e possiamo fare un po’ meglio. siamo pronti a continuare a toglierci delle soddisfazioni e soprattutto a divertici in campo“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Duvanè stato nominato miglior giocatore dei mesi settembre e ottobre, dai sostenitori di fede atalantina. Il centravanti agli ordini di Gian Piero Gasperini ha commentato con gioia il risultato ottenuto, tramite i canali social del club, rilasciando peraltro dichiarazioni in merito all’imminente impegno europeo: “? Partita importante e difficile, sappiamo cosa andiamo a giocarci.preparati ad affrontarla con tutte le nostre capacità e la voglia di fare risultato. Ringrazio tanto chi mi ha votato, è un piacere essere il primo giocatore del mese. Abbiamo un calendario impegnativo, penso che dobbiamo e posfare un po’ meglio.pronti a continuare a toglierci delle soddisfazioni e soprattutto a divertici in campo“. SportFace.

