Covid, in Veneto la metà dei decessi avviene fuori dalle Terapie Intensive (Di martedì 24 novembre 2020) Un'indagine della Regione Veneto ha fatto emergere che più della metà dei decessi con coronavirus avviene fuori dalle Terapie Intensive. Un paziente su due non muore in Terapia intensiva Più della metà dei decessi del Veneto è avvenuto all'ospedale, ma in reparti come Malattie infettive o Pneumologia. Dunque in aree meno critiche della Terapia L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

