Come potenziare il proprio profilo Linkedin

(Di martedì 24 novembre 2020) In qualità di marketer, investiamo molto tempo e risorse nella creazione di strategie. Questo rappresenta il nostro pane quotidiano a volte siamo anche molto bravi. Ma quanto spesso applichiamo queste capacità per costruire e migliorare il nostro personal brand?? Molti di noi, non così spessodovrebbero. In molti sanno che potrebbero fare di più per migliorare ilsu, ma non sannofare. Non ce la facciamo perché siamo impegnati e perché a volte può sembrare paradossalmente una perdita di tempo investire tempo nel marketing per noi stessi. Tuttavia, quando trascuriamo il nostro personal brand, non ci limitiamo a venderci allo scoperto, ma perdiamo anche una grande opportunità dal punto di vista del marketing. L’impatto dei dipendenti che condividono i contenuti è ...